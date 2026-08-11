Какова сегодняшняя цена Fake World Assets (FWA)?

Текущая цена составляет ₽1.640662949886653616000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -19.58%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов FWA находится в обращении?

Обращающееся предложение FWA составляет 960681481.8642914, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Fake World Assets?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей FWA. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Fake World Assets?

Рыночная капитализация составляет ₽1615589313.2007826400000, что ставит Fake World Assets на 782-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется FWA?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Fake World Assets?

Недавнее изменение цены на -19.58% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.