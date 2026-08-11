Какова сегодняшняя актуальная стоимость ENIMZ?

Сегодня ENIMZ торгуется по цене ₽0.744224323460122624000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -1.02%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна ENIMZ в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у ENIMZ сегодня?

ENIMZ имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался ENIMZ сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽0.739720166953529664000 до ₽0.752068439210142656000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов ENIMZ?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска ENIMZ?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Smart Contract Platform,Modular Blockchain,ENI Ecosystem, созданный на блокчейне --, ENIMZ может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.