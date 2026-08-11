Сегодняшняя цена ENIDOG

Текущая цена ENIDOG (ENIDOG) сегодня составляет $ 0,00139374 с изменением 1,40% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ENIDOG на USD составляет $ 0,00139374 за ENIDOG.

На данный момент ENIDOG занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 132 738, при оборотном предложении 95,24M ENIDOG. В течение последних 24 часов, ENIDOG торговался в диапазоне от $ 0,00137039 (минимум) до $ 0,00139312 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00552283, тогда как исторический минимум составил $ 0,00108899.

В краткосрочной перспективе ENIDOG изменился на +0,04% за последний час и на +11,19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 174,65.

Рыночная информация ENIDOG (ENIDOG)

Рыночная капитализация $ 132,74K$ 132,74K $ 132,74K Объем (24Ч) $ 174,65$ 174,65 $ 174,65 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 132,74K$ 132,74K $ 132,74K Оборотное предложение 95,24M 95,24M 95,24M Общее предложение 95 240 884,84729192 95 240 884,84729192 95 240 884,84729192

Текущая рыночная капитализация ENIDOG составляет $ 132,74K, при 24-часовом объеме торгов $ 174,65. Циркулируещее обращение ENIDOG составляет 95,24M, а общее предложение – 95240884.84729192. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 132,74K.