Сегодняшняя цена EGL1

Текущая цена EGL1 (EGL1) сегодня составляет $ 0,01479397 с изменением 6,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EGL1 на USD составляет $ 0,01479397 за EGL1.

На данный момент EGL1 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 14 176 459, при оборотном предложении 957,46M EGL1. В течение последних 24 часов, EGL1 торговался в диапазоне от $ 0,01382294 (минимум) до $ 0,01494436 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,122851, тогда как исторический минимум составил $ 0,01008437.

В краткосрочной перспективе EGL1 изменился на -- за последний час и на +22,46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 510,14K.

Рыночная информация EGL1 (EGL1)

Рыночная капитализация $ 14,18M$ 14,18M $ 14,18M Объем (24Ч) $ 510,14K$ 510,14K $ 510,14K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 14,80M$ 14,80M $ 14,80M Оборотное предложение 957,46M 957,46M 957,46M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация EGL1 составляет $ 14,18M, при 24-часовом объеме торгов $ 510,14K. Циркулируещее обращение EGL1 составляет 957,46M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,80M.