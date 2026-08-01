Сегодняшняя цена ED TORQ

Текущая цена ED TORQ (QOIN) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации QOIN на USD составляет $ 0 за QOIN.

На данный момент ED TORQ занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 38,567, при оборотном предложении 1.00B QOIN. В течение последних 24 часов, QOIN торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе QOIN изменился на -- за последний час и на -4.03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация ED TORQ (QOIN)

Рыночная капитализация $ 38.57K$ 38.57K $ 38.57K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 38.57K$ 38.57K $ 38.57K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация ED TORQ составляет $ 38.57K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение QOIN составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 38.57K.