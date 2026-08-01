Сегодняшняя цена eBESS

Текущая цена eBESS (EBESS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EBESS на USD составляет $ 0 за EBESS.

На данный момент eBESS занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16 375,26, при оборотном предложении 653,46M EBESS. В течение последних 24 часов, EBESS торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе EBESS изменился на -- за последний час и на -3,50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация eBESS (EBESS)

Рыночная капитализация $ 16,38K$ 16,38K $ 16,38K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 25,06K$ 25,06K $ 25,06K Оборотное предложение 653,46M 653,46M 653,46M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация eBESS составляет $ 16,38K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение EBESS составляет 653,46M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 25,06K.