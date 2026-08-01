Текущая цена EarthMeta (EMT) сегодня составляет $ 0 с изменением 18,53% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EMT на USD составляет $ 0 за EMT.

На данный момент EarthMeta занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 105 647, при оборотном предложении 2,02B EMT. В течение последних 24 часов, EMT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,196647, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе EMT изменился на -27,87% за последний час и на -97,14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация EarthMeta (EMT)

Рыночная капитализация $ 105,65K$ 105,65K $ 105,65K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 110,05K$ 110,05K $ 110,05K Оборотное предложение 2,02B 2,02B 2,02B Общее предложение 2 100 000 000,0 2 100 000 000,0 2 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация EarthMeta составляет $ 105,65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение EMT составляет 2,02B, а общее предложение – 2100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 110,05K.