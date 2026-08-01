Сегодняшняя цена Dynamix

Текущая цена Dynamix (DYNA) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,33% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DYNA на USD составляет $ 0 за DYNA.

На данный момент Dynamix занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 153 665, при оборотном предложении 528,87T DYNA. В течение последних 24 часов, DYNA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DYNA изменился на +0,06% за последний час и на +1,51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Dynamix (DYNA)

Рыночная капитализация $ 153,67K$ 153,67K $ 153,67K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 325,67K$ 325,67K $ 325,67K Оборотное предложение 528,87T 528,87T 528,87T Общее предложение 1,0e+15 1,0e+15 1,0e+15

Текущая рыночная капитализация Dynamix составляет $ 153,67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DYNA составляет 528,87T, а общее предложение – 1.0e+15. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 325,67K.