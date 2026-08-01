На какой блокчейн-сети работает Dogeus Maximus?

Dogeus Maximus работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена DOGEUS?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на 4.65% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Dogeus Maximus?

Dogeus Maximus относится к категории Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать DOGEUS с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Dogeus Maximus?

Его рыночная капитализация составляет ₽26787086.6552644208000, что ставит актив на 3980-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов DOGEUS сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 1000000000.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Dogeus Maximus?

За последний день объем торговли DOGEUS составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Dogeus Maximus колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.