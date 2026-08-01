Какова текущая рыночная цена Dill?

Dill оценивается в ₽0.140398748223531952000, за последние 24 часа он изменился на -0.40%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у DL?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии DL сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Dill на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов DL?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 1185000000.0, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Dill?

Dill за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как DL показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Proof of Stake (PoS),Binance Alpha Spotlight?

По сравнению с другими активами в сегменте Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Proof of Stake (PoS),Binance Alpha Spotlight, динамика DL зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.