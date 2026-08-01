Сегодняшняя цена Daimon

Текущая цена Daimon (DAIMON) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,60% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DAIMON на USD составляет $ 0 за DAIMON.

На данный момент Daimon занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 27 077, при оборотном предложении 95,03B DAIMON. В течение последних 24 часов, DAIMON торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DAIMON изменился на +0,21% за последний час и на -0,40% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Daimon (DAIMON)

Рыночная капитализация $ 27,08K$ 27,08K $ 27,08K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 27,08K$ 27,08K $ 27,08K Оборотное предложение 95,03B 95,03B 95,03B Общее предложение 95 028 978 891,58144 95 028 978 891,58144 95 028 978 891,58144

Текущая рыночная капитализация Daimon составляет $ 27,08K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DAIMON составляет 95,03B, а общее предложение – 95028978891.58144. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 27,08K.