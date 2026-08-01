Какова текущая цена CLAWLETT?

CLAWLETT торгуется по цене ₽0.705186834507921920000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.04%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как CLAWLETT соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.04% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если CLAWLETT превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как CLAWLETT показывает себя по сравнению с токенами категории Meme,Base Ecosystem,AI Meme,CreatorBid Ecosystem?

В рамках сегмента Meme,Base Ecosystem,AI Meme,CreatorBid Ecosystem CLAWLETT демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация CLAWLETT?

Рыночная капитализация ₽14777181.9932204160000 ставит CLAWLETT на 4722-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽0.702116810821690880000 до ₽0.705644645057623040000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется CLAWLETT?

CLAWLETT обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку CLAWLETT?

При наличии в обращении 20955000.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.