Сегодняшняя цена CC0 COMPANY

Текущая цена CC0 COMPANY (CC0COMPANY) сегодня составляет $ 0 с изменением 16,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CC0COMPANY на USD составляет $ 0 за CC0COMPANY.

На данный момент CC0 COMPANY занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 20 910, при оборотном предложении 574,53M CC0COMPANY. В течение последних 24 часов, CC0COMPANY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00354715, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CC0COMPANY изменился на +0,17% за последний час и на -29,19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация CC0 COMPANY (CC0COMPANY)

Рыночная капитализация $ 20,91K$ 20,91K $ 20,91K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 36,40K$ 36,40K $ 36,40K Оборотное предложение 574,53M 574,53M 574,53M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация CC0 COMPANY составляет $ 20,91K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CC0COMPANY составляет 574,53M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 36,40K.