Какова текущая цена Strata Senior USDe?

Strata Senior USDe торгуется по цене ₽76.2399267890736000, за последние 24 часа его цена изменилась на -0.82%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Strata Senior USDe составляет ₽77.3622024532896000, тогда как ATL — ₽38.303268419692080000. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка SRUSDE?

Рыночная капитализация составляет ₽4330668906.4320540768000, что ставит актив на ---е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Strata Senior USDe на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле SRUSDE.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 56788882.93574089 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Strata Senior USDe?

Strata Senior USDe входит в классификацию Synthetic Asset,Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens,Strata Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность SRUSDE?

Работа в сети -- позволяет SRUSDE использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.