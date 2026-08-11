Сегодняшняя цена Fud the Pug

Текущая цена Fud the Pug (FUD) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FUD на USD составляет $ 0 за FUD.

На данный момент Fud the Pug занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 394 995, при оборотном предложении 57,50T FUD. В течение последних 24 часов, FUD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FUD изменился на +0,48% за последний час и на -23,89% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Fud the Pug (FUD)

Рыночная капитализация $ 395,00K$ 395,00K $ 395,00K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 518,58K$ 518,58K $ 518,58K Оборотное предложение 57,50T 57,50T 57,50T Общее предложение 75 490 000 000 000,0 75 490 000 000 000,0 75 490 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Fud the Pug составляет $ 395,00K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FUD составляет 57,50T, а общее предложение – 75490000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 518,58K.