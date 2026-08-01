Какова текущая цена AXOL?

AXOL торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере 0.35%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как AXOL соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере 0.35% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если AXOL превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как AXOL показывает себя по сравнению с токенами категории Meme,Sui Ecosystem,Sui Meme,Made in USA?

В рамках сегмента Meme,Sui Ecosystem,Sui Meme,Made in USA AXOL демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация AXOL?

Рыночная капитализация ₽38731351.9189261280000 ставит AXOL на 3559-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется AXOL?

AXOL обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку AXOL?

При наличии в обращении 1000000000.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.