Какова текущая цена BLUB?

Живая цена BLUB (BLUB) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает BLUB на рынке?

В настоящее время BLUB находится на 3027-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽63634399.6525927872000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов BLUB в обращении?

Количество токенов BLUB в обращении составляет 420690000000000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен BLUB за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена BLUB колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько BLUB удалён от своего максимума и минимума за всё время?

BLUB достиг максимальной цены ₽, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется BLUB?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для BLUB?

Текущее изменение цены 1.88% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Meme,Sui Ecosystem,Sui Meme. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.