Какова текущая цена LEOX?

LEOX (LEOX) торгуется по цене ₽0.323744100264902240000, что отражает изменение цены на уровне --% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет LEOX в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Tokenized Real Estate,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol, LEOX часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется LEOX?

За последние 24 часа объем торгов LEOX составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов LEOX в обращении?

Сегодня в обращении находится 50673440.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг LEOX?

В настоящее время LEOX занимает рейтинг №4598 с рыночной капитализацией ₽16405199.2668295424000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика LEOX за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне --%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как LEOX соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Tokenized Real Estate,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol LEOX демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.