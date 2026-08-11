Сегодняшняя цена LandX Governance Token

Текущая цена LandX Governance Token (LNDX) сегодня составляет $ 0,01380976 с изменением 0,59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LNDX на USD составляет $ 0,01380976 за LNDX.

На данный момент LandX Governance Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 182 758, при оборотном предложении 13,22M LNDX. В течение последних 24 часов, LNDX торговался в диапазоне от $ 0,01375027 (минимум) до $ 0,0139018 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 3,58, тогда как исторический минимум составил $ 0,01375027.

В краткосрочной перспективе LNDX изменился на -0,07% за последний час и на -6,02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 10,48K.

Рыночная информация LandX Governance Token (LNDX)

Рыночная капитализация $ 182,76K$ 182,76K $ 182,76K Объем (24Ч) $ 10,48K$ 10,48K $ 10,48K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 993,22K$ 993,22K $ 993,22K Оборотное предложение 13,22M 13,22M 13,22M Общее предложение 70 868 053,760063 70 868 053,760063 70 868 053,760063

Текущая рыночная капитализация LandX Governance Token составляет $ 182,76K, при 24-часовом объеме торгов $ 10,48K. Циркулируещее обращение LNDX составляет 13,22M, а общее предложение – 70868053.760063. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 993,22K.