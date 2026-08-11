Какова текущая цена Sabai Protocol?

Sabai Protocol оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -1.76%.

Насколько быстро растёт сообщество SABAI?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Sabai Protocol?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Sabai Protocol в секторе Tokenized Real Estate,Tokenized Assets,Gaming (GameFi),Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Governance. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов SABAI?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как SABAI соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽5.4507167940182496000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 557834891.4879489 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.