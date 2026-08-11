Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Hifi Finance сегодня составляет 0,00136177 USD. Рыночная капитализация HIFI составляет 188 149 USD. Отслеживайте обновления цен HIFI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Hifi Finance сегодня составляет 0,00136177 USD. Рыночная капитализация HIFI составляет 188 149 USD. Отслеживайте обновления цен HIFI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о HIFI

Информация о цене HIFI

Что такое HIFI

Whitepaper HIFI

Официальный сайт HIFI

Токеномика HIFI

Прогноз цен HIFI

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Hifi Finance

Цена Hifi Finance (HIFI)

Не в листинге

Текущая цена 1 HIFI в USD:

$0,00136244
$0,00136244$0,00136244
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Hifi Finance (HIFI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 06:39:37 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Hifi Finance

Текущая цена Hifi Finance (HIFI) сегодня составляет $ 0,00136177 с изменением 0,05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HIFI на USD составляет $ 0,00136177 за HIFI.

На данный момент Hifi Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 188 149, при оборотном предложении 138,14M HIFI. В течение последних 24 часов, HIFI торговался в диапазоне от $ 0,00136069 (минимум) до $ 0,00136238 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2,63, тогда как исторический минимум составил $ 0,00127923.

В краткосрочной перспективе HIFI изменился на -0,00% за последний час и на +2,21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 7,05.

Рыночная информация Hifi Finance (HIFI)

$ 188,15K
$ 188,15K$ 188,15K

$ 7,05
$ 7,05$ 7,05

$ 193,38K
$ 193,38K$ 193,38K

138,14M
138,14M 138,14M

141 983 852,2538834
141 983 852,2538834 141 983 852,2538834

Текущая рыночная капитализация Hifi Finance составляет $ 188,15K, при 24-часовом объеме торгов $ 7,05. Циркулируещее обращение HIFI составляет 138,14M, а общее предложение – 141983852.2538834. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 193,38K.

История цен Hifi Finance в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00136069
$ 0,00136069$ 0,00136069
Мин 24Ч
$ 0,00136238
$ 0,00136238$ 0,00136238
Макс 24Ч

$ 0,00136069
$ 0,00136069$ 0,00136069

$ 0,00136238
$ 0,00136238$ 0,00136238

$ 2,63
$ 2,63$ 2,63

$ 0,00127923
$ 0,00127923$ 0,00127923

-0,00%

+0,05%

+2,21%

+2,21%

История цен Hifi Finance (HIFI) в USD

За сегодня изменение цены Hifi Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Hifi Finance на USD составило $ -0,0005362731.
За последние 60 дней изменение цены Hifi Finance на USD составило $ -0,0006866518.
За последние 90 дней изменение цены Hifi Finance на USD составило $ +0,0000000229400206448.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,05%
30 дней$ -0,0005362731-39,38%
60 дней$ -0,0006866518-50,42%
90 дней$ +0,0000000229400206448+0,00%

Прогноз цены Hifi Finance

Прогноз цены Hifi Finance (HIFI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HIFI в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Hifi Finance (HIFI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Hifi Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Hifi Finance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены HIFI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Hifi Finance».

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Hifi Finance (HIFI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemGovernance

О Hifi Finance

Какова сегодняшняя цена Hifi Finance (HIFI)?

Текущая цена составляет ₽0.101889501702852304000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 0.05%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов HIFI находится в обращении?

Обращающееся предложение HIFI составляет 138144006.392804, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Hifi Finance?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей HIFI. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Hifi Finance?

Рыночная капитализация составляет ₽14077566.5904594448000, что ставит Hifi Finance на 4785-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется HIFI?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Hifi Finance?

Недавнее изменение цены на 0.05% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Tokenized Real Estate,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Made in USA,Governance и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hifi Finance

Страница обновлена: 2026-08-11 06:39:37 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Hifi Finance (HIFI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Hifi Finance

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,36940
$0,36940$0,36940

+638,80%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01732
$0,01732$0,01732

+38,22%

AurumX

AurumX

UMX

$0,18003
$0,18003$0,18003

-10,83%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,1740
$3,1740$3,1740

+76,22%

JMDT

JMDT

JMDT

$0,9294
$0,9294$0,9294

-13,27%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,36940
$0,36940$0,36940

+638,80%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,028643
$0,028643$0,028643

+92,27%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,1740
$3,1740$3,1740

+76,22%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0220
$0,0220$0,0220

+57,14%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0004730
$0,0004730$0,0004730

+51,60%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Ястребиная ФРС против роста ETF

Ястребиная ФРС против роста ETFЯстребиная ФРС против роста ETF

Приток 172M$ в ETF перед NFP: сигнал или ловушка?