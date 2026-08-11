Какова сегодняшняя цена Hifi Finance (HIFI)?

Текущая цена составляет ₽0.101889501702852304000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 0.05%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов HIFI находится в обращении?

Обращающееся предложение HIFI составляет 138144006.392804, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Hifi Finance?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей HIFI. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Hifi Finance?

Рыночная капитализация составляет ₽14077566.5904594448000, что ставит Hifi Finance на 4785-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется HIFI?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Hifi Finance?

Недавнее изменение цены на 0.05% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Tokenized Real Estate,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Made in USA,Governance и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.