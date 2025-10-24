Текущая цена XOXNO сегодня составляет 0,01794616 USD. Следите за обновлениями цены XOXNO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XOXNO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена XOXNO сегодня составляет 0,01794616 USD. Следите за обновлениями цены XOXNO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XOXNO прямо сейчас на MEXC.

Цена XOXNO (XOXNO)

Не в листинге

Текущая цена 1 XOXNO в USD:

$0,01794616
$0,01794616
-6,00%1D
USD
График цены XOXNO (XOXNO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:16:24 (UTC+8)

Информация о ценах XOXNO (XOXNO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01698813
$ 0,01698813
Мин 24Ч
$ 0,01912903
$ 0,01912903
Макс 24Ч

$ 0,01698813
$ 0,01698813

$ 0,01912903
$ 0,01912903

$ 0,291313
$ 0,291313

$ 0,01521366
$ 0,01521366

+0,37%

-6,07%

-7,27%

-7,27%

Текущая цена XOXNO (XOXNO) составляет $0,01794616. За последние 24 часа XOXNO торговался в диапазоне от $ 0,01698813 до $ 0,01912903, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XOXNO за все время составляет $ 0,291313, а минимальная – $ 0,01521366.

Что касается краткосрочной динамики, XOXNO изменился на +0,37% за последний час, на -6,07% за 24 часа и на -7,27% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация XOXNO (XOXNO)

$ 1,18M
$ 1,18M

--
--

$ 1,79M
$ 1,79M

66,02M
66,02M

99 967 827,02062184
99 967 827,02062184

Текущая рыночная капитализация XOXNO составляет $ 1,18M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение XOXNO составляет 66,02M, а общее предложение – 99967827.02062184. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,79M.

История цен XOXNO (XOXNO) в USD

За сегодня изменение цены XOXNO на USD составило $ -0,00116118147032499.
За последние 30 дней изменение цены XOXNO на USD составило $ -0,0056987133.
За последние 60 дней изменение цены XOXNO на USD составило $ -0,0063727908.
За последние 90 дней изменение цены XOXNO на USD составило $ -0,01364194335333032.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00116118147032499-6,07%
30 дней$ -0,0056987133-31,75%
60 дней$ -0,0063727908-35,51%
90 дней$ -0,01364194335333032-43,18%

Что такое XOXNO (XOXNO)

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.

xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.

XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

Прогноз цены XOXNO (USD)

Сколько будет стоить XOXNO (XOXNO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов XOXNO (XOXNO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для XOXNO.

Проверьте прогноз цены XOXNO!

XOXNO на местную валюту

Токеномика XOXNO (XOXNO)

Понимание токеномики XOXNO (XOXNO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XOXNO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XOXNO (XOXNO)

Сколько стоит XOXNO (XOXNO) на сегодня?
Актуальная цена XOXNO в USD – 0,01794616 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XOXNO в USD?
Текущая цена XOXNO в USD составляет $ 0,01794616. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация XOXNO?
Рыночная капитализация XOXNO составляет $ 1,18M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XOXNO?
Циркулирующее предложение XOXNO составляет 66,02M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XOXNO?
XOXNO достиг максимальной цены (ATH) в 0,291313 USD.
Какова была минимальная цена XOXNO за все время (ATL)?
XOXNO достиг минимальной цены (ATL) в 0,01521366 USD.
Каков объем торгов XOXNO?
Объем торгов за последние 24 часа для XOXNO составляет -- USD.
Вырастет ли XOXNO в цене в этом году?
XOXNO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XOXNO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:16:24 (UTC+8)

