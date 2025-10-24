Текущая рыночная капитализация XOXNO составляет $ 1,18M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение XOXNO составляет 66,02M, а общее предложение – 99967827.02062184. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,79M.

Текущая цена XOXNO (XOXNO) составляет $0,01794616. За последние 24 часа XOXNO торговался в диапазоне от $ 0,01698813 до $ 0,01912903, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XOXNO за все время составляет $ 0,291313, а минимальная – $ 0,01521366.

История цен XOXNO (XOXNO) в USD

За сегодня изменение цены XOXNO на USD составило $ -0,00116118147032499.

За последние 30 дней изменение цены XOXNO на USD составило $ -0,0056987133.

За последние 60 дней изменение цены XOXNO на USD составило $ -0,0063727908.

За последние 90 дней изменение цены XOXNO на USD составило $ -0,01364194335333032.