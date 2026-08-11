Какова сегодняшняя актуальная стоимость Moonwalk Fitness?

Сегодня Moonwalk Fitness торгуется по цене ₽0.553171018562632512000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 1.50%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна MF в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у Moonwalk Fitness сегодня?

Moonwalk Fitness имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался MF сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽0.543364120144079808000 до ₽0.567598561216231104000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов MF?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Moonwalk Fitness?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn,Move To Earn,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, созданный на блокчейне --, MF может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.