Какова сегодняшняя актуальная стоимость SparkDEX Staked FLR?

Сегодня SparkDEX Staked FLR торгуется по цене ₽0.4696349562855888000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -1.32%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна STFLR в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у SparkDEX Staked FLR сегодня?

SparkDEX Staked FLR имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался STFLR сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽0.468234356256647232000 до ₽0.476876627054886576000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов STFLR?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска SparkDEX Staked FLR?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Liquid Staking Tokens,Flare Network Ecosystem,Liquid Staking, созданный на блокчейне --, STFLR может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.