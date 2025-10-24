Что такое SparkDEX (SPRK)

SparkDEX is an all-in-one DeFi Hub on Flare Network, featuring a perpetual exchange designed for advanced cryptocurrency trading. Built on the Flare Network, it provides tools for traders, liquidity providers, and yield farmers to execute sophisticated strategies in a seamless and efficient environment. SparkDEX is pioneering next-generation DeFi by harnessing major developments in artificial intelligence, high-performance DeFi tooling, and on-chain data aggregation and analytics

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SparkDEX (SPRK) Сколько стоит SparkDEX (SPRK) на сегодня? Актуальная цена SPRK в USD – 0,02450445 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SPRK в USD? $ 0,02450445 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SPRK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация SparkDEX? Рыночная капитализация SPRK составляет $ 1,57M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SPRK? Циркулирующее предложение SPRK составляет 64,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SPRK? SPRK достиг максимальной цены (ATH) в 0,04726344 USD . Какова была минимальная цена SPRK за все время (ATL)? SPRK достиг минимальной цены (ATL) в 0,01998888 USD . Каков объем торгов SPRK? Объем торгов за последние 24 часа для SPRK составляет -- USD . Вырастет ли SPRK в цене в этом году? SPRK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SPRK для более подробного анализа.

