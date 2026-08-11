Какова текущая цена Pecunity?

Pecunity оценивается в ₽0.487624998821196320000, за сегодняшний день она изменилась на 0.81%.

Насколько быстро растёт сообщество PEC?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Pecunity?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Pecunity в секторе Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Account Abstraction. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов PEC?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как PEC соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽3.526682911553691120000, а ATL — ₽0.199773039510432640000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 17725000.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.