Сегодняшняя цена BuilderScout

Текущая цена BuilderScout (SCOUT) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SCOUT на USD составляет $ 0 за SCOUT.

На данный момент BuilderScout занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 30,551, при оборотном предложении 100.00B SCOUT. В течение последних 24 часов, SCOUT торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SCOUT изменился на -- за последний час и на -4.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация BuilderScout (SCOUT)

Рыночная капитализация $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K Оборотное предложение 100.00B 100.00B 100.00B Общее предложение 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация BuilderScout составляет $ 30.55K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SCOUT составляет 100.00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 30.55K.