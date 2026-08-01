Сегодняшняя цена BONG

Текущая цена BONG (BONG) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BONG на USD составляет $ 0 за BONG.

На данный момент BONG занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 61,742, при оборотном предложении 961.62M BONG. В течение последних 24 часов, BONG торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00145222, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BONG изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация BONG (BONG)

Рыночная капитализация $ 61.74K$ 61.74K $ 61.74K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 61.74K$ 61.74K $ 61.74K Оборотное предложение 961.62M 961.62M 961.62M Общее предложение 961,621,636.389361 961,621,636.389361 961,621,636.389361

Текущая рыночная капитализация BONG составляет $ 61.74K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BONG составляет 961.62M, а общее предложение – 961621636.389361. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 61.74K.