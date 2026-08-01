Какова сегодняшняя актуальная стоимость BitcoinII?

Сегодня BitcoinII торгуется по цене ₽14.9699598262139520000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -19.81%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна BC2 в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у BitcoinII сегодня?

BitcoinII имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался BC2 сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽14.1459267131540960000 до ₽19.0692514820758160000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов BC2?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска BitcoinII?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Proof of Work (PoW), созданный на блокчейне --, BC2 может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.