Токеномика BitcoinII (BC2) Откройте для себя ключевую информацию о BitcoinII (BC2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен BitcoinII (BC2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BitcoinII (BC2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,80M $ 1,80M $ 1,80M Общее предложение: $ 2,47M $ 2,47M $ 2,47M Оборотное предложение: $ 2,47M $ 2,47M $ 2,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,80M $ 1,80M $ 1,80M Исторический максимум: $ 1,89 $ 1,89 $ 1,89 Исторический минимум: $ 0,407087 $ 0,407087 $ 0,407087 Текущая цена: $ 0,732144 $ 0,732144 $ 0,732144 Узнайте больше о цене BitcoinII (BC2) Купить BC2 сейчас!

Информация о BitcoinII (BC2) Официальный сайт: https://bitcoin-ii.org Whitepaper: https://bitcoinii.ddns.net/BitcoinII.pdf

Токеномика BitcoinII (BC2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BitcoinII (BC2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BC2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BC2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BC2, изучите текущую цену BC2!

Прогноз цены BC2 Хотите узнать, куда может двигаться BC2? Наша страница прогноза цены BC2 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BC2 прямо сейчас!

