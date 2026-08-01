Сегодняшняя цена Bistroo

Текущая цена Bistroo (BIST) сегодня составляет $ 0,00118578 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BIST на USD составляет $ 0,00118578 за BIST.

На данный момент Bistroo занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 71 197, при оборотном предложении 50,78M BIST. В течение последних 24 часов, BIST торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,257443, тогда как исторический минимум составил $ 0,00117732.

В краткосрочной перспективе BIST изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 20,48.

Рыночная информация Bistroo (BIST)

Рыночная капитализация $ 71,20K$ 71,20K $ 71,20K Объем (24Ч) $ 20,48$ 20,48 $ 20,48 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 118,58K$ 118,58K $ 118,58K Оборотное предложение 50,78M 50,78M 50,78M Общее предложение 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Bistroo составляет $ 71,20K, при 24-часовом объеме торгов $ 20,48. Циркулируещее обращение BIST составляет 50,78M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 118,58K.