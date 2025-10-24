Что такое Bestcoin (BEST)

Bestcoin ($BEST) is a coin created with the objective of winning the Let's Bonk Hackathon and establish itself as... well, the best coin. In an industry where the majority of tech projects are low efforts or straight-up scams, we want to make clear that "the meme is the best technology" and that way more real people can really behind a good meme than they will ever rally behind anything else. Simply the best coin.

Источник Bestcoin (BEST) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Bestcoin (USD)

Сколько будет стоить Bestcoin (BEST) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Bestcoin (BEST) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Bestcoin.

Проверьте прогноз цены Bestcoin!

BEST на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Bestcoin (BEST)

Понимание токеномики Bestcoin (BEST) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BEST прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Bestcoin (BEST) Сколько стоит Bestcoin (BEST) на сегодня? Актуальная цена BEST в USD – 0,00000173 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BEST в USD? $ 0,00000173 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BEST в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Bestcoin? Рыночная капитализация BEST составляет $ 116,54K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BEST? Циркулирующее предложение BEST составляет 67,25B USD . Какова была максимальная цена (ATH) BEST? BEST достиг максимальной цены (ATH) в 0,00007335 USD . Какова была минимальная цена BEST за все время (ATL)? BEST достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов BEST? Объем торгов за последние 24 часа для BEST составляет -- USD . Вырастет ли BEST в цене в этом году? BEST может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BEST для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Bestcoin (BEST)