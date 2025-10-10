Токеномика Bestcoin (BEST) Откройте для себя ключевую информацию о Bestcoin (BEST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Bestcoin (BEST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bestcoin (BEST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 158,47K $ 158,47K $ 158,47K Общее предложение: $ 67,25B $ 67,25B $ 67,25B Оборотное предложение: $ 67,25B $ 67,25B $ 67,25B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 158,47K $ 158,47K $ 158,47K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Bestcoin (BEST) Купить BEST сейчас!

Информация о Bestcoin (BEST) Bestcoin ($BEST) is a coin created with the objective of winning the Let's Bonk Hackathon and establish itself as... well, the best coin. In an industry where the majority of tech projects are low efforts or straight-up scams, we want to make clear that "the meme is the best technology" and that way more real people can really behind a good meme than they will ever rally behind anything else. Simply the best coin. Официальный сайт: https://bestcoinbonk.xyz

Токеномика Bestcoin (BEST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bestcoin (BEST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BEST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BEST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BEST, изучите текущую цену BEST!

