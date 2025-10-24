Текущая цена Ballerina Cappuccina сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BALLERINA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BALLERINA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ballerina Cappuccina сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены BALLERINA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BALLERINA прямо сейчас на MEXC.

Цена Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

График цены Ballerina Cappuccina (BALLERINA) в реальном времени
Информация о ценах Ballerina Cappuccina (BALLERINA) (USD)

Текущая цена Ballerina Cappuccina (BALLERINA) составляет --. За последние 24 часа BALLERINA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BALLERINA за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, BALLERINA изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Текущая рыночная капитализация Ballerina Cappuccina составляет $ 50,00K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BALLERINA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 50,00K.

История цен Ballerina Cappuccina (BALLERINA) в USD

За сегодня изменение цены Ballerina Cappuccina на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ballerina Cappuccina на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Ballerina Cappuccina на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Ballerina Cappuccina на USD составило $ 0.

Сегодня$ 0--
30 дней$ 00,00%
60 дней$ 00,00%
90 дней$ 0--

Что такое Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Ballerina Cappuccina is Cappuccino Assassino’s girlfriend —a takeaway coffee cup dressed in a ballet skirt and pointe shoes, spinning quietly.She was brewed on TikTok from a double espresso and steamed milk.When life gets too Real, Caffeine makes you feel lighter. Token Name: $BALLERINA Total Supply: 1,000,000,000 Tax: 0%

  1. Create a Wallet Use Metamask or your preferred wallet.
  2. Add BNB Buy or transfer BNB to your wallet.
  3. Swap for $BALLERINA Paste the contract address on a DEX and confirm the swap.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Ballerina Cappuccina (USD)

Сколько будет стоить Ballerina Cappuccina (BALLERINA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ballerina Cappuccina (BALLERINA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ballerina Cappuccina.

Проверьте прогноз цены Ballerina Cappuccina!

BALLERINA на местную валюту

Токеномика Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Понимание токеномики Ballerina Cappuccina (BALLERINA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BALLERINA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

Сколько стоит Ballerina Cappuccina (BALLERINA) на сегодня?
Актуальная цена BALLERINA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BALLERINA в USD?
Текущая цена BALLERINA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ballerina Cappuccina?
Рыночная капитализация BALLERINA составляет $ 50,00K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BALLERINA?
Циркулирующее предложение BALLERINA составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BALLERINA?
BALLERINA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена BALLERINA за все время (ATL)?
BALLERINA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов BALLERINA?
Объем торгов за последние 24 часа для BALLERINA составляет -- USD.
Вырастет ли BALLERINA в цене в этом году?
BALLERINA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BALLERINA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:35:51 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ballerina Cappuccina (BALLERINA)

10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.