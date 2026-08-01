Сегодняшняя цена Autism Coin

Текущая цена Autism Coin (AUTISM) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AUTISM на USD составляет $ 0 за AUTISM.

На данный момент Autism Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16 296,71, при оборотном предложении 999,73M AUTISM. В течение последних 24 часов, AUTISM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00435551, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AUTISM изменился на -1,15% за последний час и на +3,74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Autism Coin (AUTISM)

Рыночная капитализация $ 16,30K$ 16,30K $ 16,30K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 16,30K$ 16,30K $ 16,30K Оборотное предложение 999,73M 999,73M 999,73M Общее предложение 999 729 046,891174 999 729 046,891174 999 729 046,891174

Текущая рыночная капитализация Autism Coin составляет $ 16,30K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AUTISM составляет 999,73M, а общее предложение – 999729046.891174. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,30K.