Какова текущая рыночная цена AtlasOra?

AtlasOra оценивается в ₽0.239868153512603280000, за последние 24 часа он изменился на -0.12%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у AORA?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии AORA сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен AtlasOra на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов AORA?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 49132577.05402742, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов AtlasOra?

AtlasOra за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как AORA показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Decentralized Finance (DeFi),Payment Solutions?

По сравнению с другими активами в сегменте Decentralized Finance (DeFi),Payment Solutions, динамика AORA зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.