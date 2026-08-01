Сегодняшняя цена Astherus

Текущая цена Astherus (ASTHERUS) сегодня составляет $ 0 с изменением 5.14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ASTHERUS на USD составляет $ 0 за ASTHERUS.

На данный момент Astherus занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 24,489, при оборотном предложении 1.00B ASTHERUS. В течение последних 24 часов, ASTHERUS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00203166, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ASTHERUS изменился на -0.36% за последний час и на +1.83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Astherus (ASTHERUS)

Рыночная капитализация $ 24.49K$ 24.49K $ 24.49K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 24.49K$ 24.49K $ 24.49K Оборотное предложение 1.00B 1.00B 1.00B Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Astherus составляет $ 24.49K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ASTHERUS составляет 1.00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 24.49K.