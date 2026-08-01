На какой блокчейн-сети работает ArmaraOS?

ArmaraOS работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена ARMARA?

Токен оценивается в ₽0.083296624849651360000, что отражает изменение цены на 16.19% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится ArmaraOS?

ArmaraOS относится к категории Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать ARMARA с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация ArmaraOS?

Его рыночная капитализация составляет ₽79964131.3938757920000, что ставит актив на 2789-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов ARMARA сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 959993746.097871 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля ArmaraOS?

За последний день объем торговли ARMARA составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа ArmaraOS колебался между ₽ и ₽0.099595482093167760000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.