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Текущая цена Areal Finance сегодня составляет 0,00139362 USD. Рыночная капитализация ARL составляет 24 197 USD. Отслеживайте обновления цен ARL в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Areal Finance сегодня составляет 0,00139362 USD. Рыночная капитализация ARL составляет 24 197 USD. Отслеживайте обновления цен ARL в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Areal Finance (ARL)

Не в листинге

Текущая цена 1 ARL в USD:

$0,00139365
$0,00139365$0,00139365
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Areal Finance (ARL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 01:21:22 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Areal Finance

Текущая цена Areal Finance (ARL) сегодня составляет $ 0,00139362 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ARL на USD составляет $ 0,00139362 за ARL.

На данный момент Areal Finance занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 24 197, при оборотном предложении 17,36M ARL. В течение последних 24 часов, ARL торговался в диапазоне от $ 0,00139346 (минимум) до $ 0,00139396 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00859141, тогда как исторический минимум составил $ 0,00124995.

В краткосрочной перспективе ARL изменился на -0,00% за последний час и на +11,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 9,93.

Рыночная информация Areal Finance (ARL)

$ 24,20K
$ 24,20K$ 24,20K

$ 9,93
$ 9,93$ 9,93

$ 35,94K
$ 35,94K$ 35,94K

17,36M
17,36M 17,36M

25 790 675,161144
25 790 675,161144 25 790 675,161144

Текущая рыночная капитализация Areal Finance составляет $ 24,20K, при 24-часовом объеме торгов $ 9,93. Циркулируещее обращение ARL составляет 17,36M, а общее предложение – 25790675.161144. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 35,94K.

История цен Areal Finance в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00139346
$ 0,00139346$ 0,00139346
Мин 24Ч
$ 0,00139396
$ 0,00139396$ 0,00139396
Макс 24Ч

$ 0,00139346
$ 0,00139346$ 0,00139346

$ 0,00139396
$ 0,00139396$ 0,00139396

$ 0,00859141
$ 0,00859141$ 0,00859141

$ 0,00124995
$ 0,00124995$ 0,00124995

-0,00%

-0,01%

+11,49%

+11,49%

История цен Areal Finance (ARL) в USD

За сегодня изменение цены Areal Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Areal Finance на USD составило $ -0,0001432840.
За последние 60 дней изменение цены Areal Finance на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Areal Finance на USD составило $ -0,0000000111986245554.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,01%
30 дней$ -0,0001432840-10,28%
60 дней$ 0--
90 дней$ -0,0000000111986245554-0,00%

Прогноз цены Areal Finance

Прогноз цены Areal Finance (ARL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ARL в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Areal Finance (ARL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Areal Finance потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Areal Finance достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ARL, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Areal Finance».

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Источник Areal Finance (ARL)

Официальный веб-сайт

Категория :

Decentralized Finance (DeFi)Solana Ecosystem

О Areal Finance

Сколько стоит Areal Finance в данный момент?

Areal Finance в настоящее время торгуется по цене ₽0.104266299893088480000, с изменением цены за последние 24 часа на -0.01%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется ARL сегодня?

ARL продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem.

Насколько популярен Areal Finance сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают ARL.

Чем отличается Areal Finance от других криптоактивов?

Являясь частью категории Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem и созданным на сети --, ARL предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество ARL находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 17362777.734723 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Areal Finance за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽0.642782488457742640000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽0.093517358786014800000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Areal Finance

Страница обновлена: 2026-08-11 01:21:22 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Areal Finance (ARL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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