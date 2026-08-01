Сколько стоит Areal Finance в данный момент?

Areal Finance в настоящее время торгуется по цене ₽0.104266299893088480000, с изменением цены за последние 24 часа на -0.01%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется ARL сегодня?

ARL продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem.

Насколько популярен Areal Finance сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают ARL.

Чем отличается Areal Finance от других криптоактивов?

Являясь частью категории Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem и созданным на сети --, ARL предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество ARL находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 17362777.734723 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Areal Finance за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽0.642782488457742640000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽0.093517358786014800000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.