Сегодняшняя цена Archway

Текущая цена Archway (ARCH) сегодня составляет $ 0 с изменением 3.25% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ARCH на USD составляет $ 0 за ARCH.

На данный момент Archway занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 124,766, при оборотном предложении 290.44M ARCH. В течение последних 24 часов, ARCH торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.277883, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ARCH изменился на +0.18% за последний час и на -1.55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 149.77.

Рыночная информация Archway (ARCH)

Рыночная капитализация $ 124.77K$ 124.77K $ 124.77K Объем (24Ч) $ 149.77$ 149.77 $ 149.77 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 429.57K$ 429.57K $ 429.57K Оборотное предложение 290.44M 290.44M 290.44M Общее предложение 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Archway составляет $ 124.77K, при 24-часовом объеме торгов $ 149.77. Циркулируещее обращение ARCH составляет 290.44M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 429.57K.