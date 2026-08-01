Сколько стоит Aquabank bCircle в данный момент?

Aquabank bCircle в настоящее время торгуется по цене ₽74.773485913771680000, с изменением цены за последние 24 часа на -0.10%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется BUSDC сегодня?

BUSDC продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме LP Tokens,Avalanche Ecosystem,AquaBank Ecosystem.

Насколько популярен Aquabank bCircle сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают BUSDC.

Чем отличается Aquabank bCircle от других криптоактивов?

Являясь частью категории LP Tokens,Avalanche Ecosystem,AquaBank Ecosystem и созданным на сети --, BUSDC предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество BUSDC находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 223589.549318 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Aquabank bCircle за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽77.1362029748240000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽73.6204081637736320000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.