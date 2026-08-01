Сегодняшняя цена apM

Текущая цена apM (APM) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации APM на USD составляет $ 0 за APM.

На данный момент apM занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 76 856, при оборотном предложении 361,88M APM. В течение последних 24 часов, APM торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,066, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе APM изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация apM (APM)

Рыночная капитализация $ 76,86K$ 76,86K $ 76,86K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 142,92K$ 142,92K $ 142,92K Оборотное предложение 361,88M 361,88M 361,88M Общее предложение 1 812 500 000,0 1 812 500 000,0 1 812 500 000,0

Текущая рыночная капитализация apM составляет $ 76,86K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение APM составляет 361,88M, а общее предложение – 1812500000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 142,92K.