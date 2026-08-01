Сегодняшняя цена Ansemius Bulleus

Текущая цена Ansemius Bulleus (ANSEMIUS) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ANSEMIUS на USD составляет $ 0 за ANSEMIUS.

На данный момент Ansemius Bulleus занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11 647,58, при оборотном предложении 999,81M ANSEMIUS. В течение последних 24 часов, ANSEMIUS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00189629, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ANSEMIUS изменился на -0,39% за последний час и на -1,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Ansemius Bulleus (ANSEMIUS)

Рыночная капитализация $ 11,65K$ 11,65K $ 11,65K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 11,65K$ 11,65K $ 11,65K Оборотное предложение 999,81M 999,81M 999,81M Общее предложение 999 805 230,860641 999 805 230,860641 999 805 230,860641

Текущая рыночная капитализация Ansemius Bulleus составляет $ 11,65K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ANSEMIUS составляет 999,81M, а общее предложение – 999805230.860641. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,65K.