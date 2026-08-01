Сегодняшняя цена ANDY ETH

Текущая цена ANDY ETH (ANDY) сегодня составляет $ 0 с изменением 6,68% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ANDY на USD составляет $ 0 за ANDY.

На данный момент ANDY ETH занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 5 060 199, при оборотном предложении 1,00T ANDY. В течение последних 24 часов, ANDY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ANDY изменился на -1,22% за последний час и на -4,52% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация ANDY ETH (ANDY)

Рыночная капитализация $ 5,06M$ 5,06M $ 5,06M Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 5,06M$ 5,06M $ 5,06M Оборотное предложение 1,00T 1,00T 1,00T Общее предложение 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация ANDY ETH составляет $ 5,06M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ANDY составляет 1,00T, а общее предложение – 1000000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,06M.