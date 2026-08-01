Какова текущая цена Alpha Base Index?

Alpha Base Index (ABX) торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне 15.00% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Alpha Base Index в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Index,Base Ecosystem, ABX часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется ABX?

За последние 24 часа объем торгов ABX составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Alpha Base Index в обращении?

Сегодня в обращении находится 130531992.4903341 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг ABX?

В настоящее время Alpha Base Index занимает рейтинг №5584 с рыночной капитализацией ₽8473610.1615156320000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Alpha Base Index за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 15.00%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Alpha Base Index соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Index,Base Ecosystem ABX демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.