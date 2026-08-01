Сегодняшняя цена Alpha

Текущая цена Alpha (ALPHA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,38% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ALPHA на USD составляет $ 0 за ALPHA.

На данный момент Alpha занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 172 921, при оборотном предложении 794,01M ALPHA. В течение последних 24 часов, ALPHA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,216, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ALPHA изменился на +0,06% за последний час и на +3,82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 29,76K.

Рыночная информация Alpha (ALPHA)

Рыночная капитализация $ 172,92K$ 172,92K $ 172,92K Объем (24Ч) $ 29,76K$ 29,76K $ 29,76K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 172,92K$ 172,92K $ 172,92K Оборотное предложение 794,01M 794,01M 794,01M Общее предложение 794 013 867,468671 794 013 867,468671 794 013 867,468671

Текущая рыночная капитализация Alpha составляет $ 172,92K, при 24-часовом объеме торгов $ 29,76K. Циркулируещее обращение ALPHA составляет 794,01M, а общее предложение – 794013867.468671. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 172,92K.