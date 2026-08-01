Сегодняшняя цена Albemarle City

Текущая цена Albemarle City (ALBEMARLE) сегодня составляет $ 0 с изменением 22,26% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ALBEMARLE на USD составляет $ 0 за ALBEMARLE.

На данный момент Albemarle City занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 147 575, при оборотном предложении 999,99M ALBEMARLE. В течение последних 24 часов, ALBEMARLE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ALBEMARLE изменился на -8,06% за последний час и на -33,95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 8,77K.

Рыночная информация Albemarle City (ALBEMARLE)

Рыночная капитализация $ 147,58K$ 147,58K $ 147,58K Объем (24Ч) $ 8,77K$ 8,77K $ 8,77K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 147,58K$ 147,58K $ 147,58K Оборотное предложение 999,99M 999,99M 999,99M Общее предложение 999 986 355,642079 999 986 355,642079 999 986 355,642079

Текущая рыночная капитализация Albemarle City составляет $ 147,58K, при 24-часовом объеме торгов $ 8,77K. Циркулируещее обращение ALBEMARLE составляет 999,99M, а общее предложение – 999986355.642079. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 147,58K.