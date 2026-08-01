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Текущая цена Albemarle City сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ALBEMARLE составляет 147 575 USD. Отслеживайте обновления цен ALBEMARLE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Albemarle City сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация ALBEMARLE составляет 147 575 USD. Отслеживайте обновления цен ALBEMARLE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Albemarle City (ALBEMARLE)

Не в листинге

Текущая цена 1 ALBEMARLE в USD:

$0,00016288
$0,00016288$0,00016288
-0,07%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Albemarle City (ALBEMARLE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:57:27 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Albemarle City

Текущая цена Albemarle City (ALBEMARLE) сегодня составляет $ 0 с изменением 22,26% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ALBEMARLE на USD составляет $ 0 за ALBEMARLE.

На данный момент Albemarle City занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 147 575, при оборотном предложении 999,99M ALBEMARLE. В течение последних 24 часов, ALBEMARLE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ALBEMARLE изменился на -8,06% за последний час и на -33,95% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 8,77K.

Рыночная информация Albemarle City (ALBEMARLE)

$ 147,58K
$ 147,58K$ 147,58K

$ 8,77K
$ 8,77K$ 8,77K

$ 147,58K
$ 147,58K$ 147,58K

999,99M
999,99M 999,99M

999 986 355,642079
999 986 355,642079 999 986 355,642079

Текущая рыночная капитализация Albemarle City составляет $ 147,58K, при 24-часовом объеме торгов $ 8,77K. Циркулируещее обращение ALBEMARLE составляет 999,99M, а общее предложение – 999986355.642079. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 147,58K.

История цен Albemarle City в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-8,06%

-22,25%

-33,95%

-33,95%

История цен Albemarle City (ALBEMARLE) в USD

За сегодня изменение цены Albemarle City на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Albemarle City на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Albemarle City на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Albemarle City на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-22,25%
30 дней$ 0-25,72%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Прогноз цены Albemarle City

Прогноз цены Albemarle City (ALBEMARLE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ALBEMARLE в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Albemarle City (ALBEMARLE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Albemarle City потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Albemarle City достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ALBEMARLE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Albemarle City».

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Источник Albemarle City (ALBEMARLE)

Официальный веб-сайт

Категория :

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О Albemarle City

Какова текущая рыночная цена ALBEMARLE?

В настоящее время она оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -22.25% за последние 24 часа. Обновления цен основаны на актуальных агрегированных рыночных данных.

Какая ликвидность у Albemarle City на различных биржах?

Со скором ликвидности --/100, ALBEMARLE демонстрирует стабильную рыночную глубину на площадках с высоким объемом торгов.

Каков суточный объем торгов ALBEMARLE?

За последние 24 часа трейдеры обменяли ₽-- валюты ALBEMARLE. Высокий объем торгов способствует более узким спредам и плавным транзакциям.

Каков сегодняшний диапазон цен для Albemarle City?

Он торговался в пределах ₽ и ₽, отражая волатильность дня.

Что определяет доступность и популярность ALBEMARLE на мировых рынках?

К факторам относятся листинг на биржах, доступность торговых пар, глубина ликвидности и степень интеграции ALBEMARLE в экосистему --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:57:27 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Albemarle City (ALBEMARLE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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