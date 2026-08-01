Сегодняшняя цена Ainu

Текущая цена Ainu (AINU) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AINU на USD составляет $ 0 за AINU.

На данный момент Ainu занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 331,303, при оборотном предложении 1,000,000.00T AINU. В течение последних 24 часов, AINU торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AINU изменился на -- за последний час и на +3.25% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Ainu (AINU)

Рыночная капитализация $ 331.30K$ 331.30K $ 331.30K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 331.30K$ 331.30K $ 331.30K Оборотное предложение 1,000,000.00T 1,000,000.00T 1,000,000.00T Общее предложение 1.0e+18 1.0e+18 1.0e+18

Текущая рыночная капитализация Ainu составляет $ 331.30K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AINU составляет 1,000,000.00T, а общее предложение – 1.0e+18. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 331.30K.