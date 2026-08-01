Сегодняшняя цена Aiden Guo

Текущая цена Aiden Guo (AIDEN) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AIDEN на USD составляет $ 0 за AIDEN.

На данный момент Aiden Guo занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 11 539,55, при оборотном предложении 990,81M AIDEN. В течение последних 24 часов, AIDEN торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00204884, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AIDEN изменился на -- за последний час и на +10,19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Aiden Guo (AIDEN)

Рыночная капитализация $ 11,54K$ 11,54K $ 11,54K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 11,54K$ 11,54K $ 11,54K Оборотное предложение 990,81M 990,81M 990,81M Общее предложение 990 808 740,650203 990 808 740,650203 990 808 740,650203

Текущая рыночная капитализация Aiden Guo составляет $ 11,54K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AIDEN составляет 990,81M, а общее предложение – 990808740.650203. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,54K.