Какова текущая цена AI Agent Layer?

Живая цена AI Agent Layer (AIFUN) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает AI Agent Layer на рынке?

В настоящее время AI Agent Layer находится на 7161-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽3289629.4330163264000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов AIFUN в обращении?

Количество токенов AIFUN в обращении составляет 481918836.72513384 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен AI Agent Layer за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена AI Agent Layer колебалась в диапазоне от ₽0E-14 (минимум за 24 часа) до ₽0E-14 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько AI Agent Layer удалён от своего максимума и минимума за всё время?

AI Agent Layer достиг максимальной цены ₽10.3291191738723296000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется AIFUN?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для AI Agent Layer?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Artificial Intelligence (AI),Launchpad,Base Ecosystem,AI Agents,AI Agent Launchpad. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.